Гол футболиста с паспортом России Лёвена помог «Аугсбургу» победить «Шальке»

Короткая ссылка
«Аугсбург» крупно обыграл в Гельзенкирхене «Шальке» (3:0) в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги.
Гол футболиста с паспортом России Лёвена помог «Аугсбургу» победить «Шальке»
  • Reuters

«Аугсбург» крупно обыграл в Гельзенкирхене «Шальке» (3:0) в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги.

Победный гол провёл в дебюте встречи Эдуард Лёвен, ещё по мячу забили Ноа-Джоэль Саренрен-Базее и Серхио Кордова.

Лёвен имеет гражданства Германии и России. Его родители перебрались в Германию из Сибири в 1995 году. За «Аугсбург» Лёвен выступает с января 2020 года на правах аренды из «Нюрнберга».

Ранее сообщалось, что в «Борнмуте» подтвердили заболевание одного из игроков коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить