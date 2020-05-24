Гол футболиста с паспортом России Лёвена помог «Аугсбургу» победить «Шальке»
- Reuters
«Аугсбург» крупно обыграл в Гельзенкирхене «Шальке» (3:0) в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги.
Победный гол провёл в дебюте встречи Эдуард Лёвен, ещё по мячу забили Ноа-Джоэль Саренрен-Базее и Серхио Кордова.
Лёвен имеет гражданства Германии и России. Его родители перебрались в Германию из Сибири в 1995 году. За «Аугсбург» Лёвен выступает с января 2020 года на правах аренды из «Нюрнберга».
Ранее сообщалось, что в «Борнмуте» подтвердили заболевание одного из игроков коронавирусом.