Гол футболиста с паспортом России Лёвена помог «Аугсбургу» победить «Шальке»

«Аугсбург» крупно обыграл в Гельзенкирхене «Шальке» (3:0) в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги.

«Аугсбург» крупно обыграл в Гельзенкирхене «Шальке» (3:0) в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги.

Победный гол провёл в дебюте встречи Эдуард Лёвен, ещё по мячу забили Ноа-Джоэль Саренрен-Базее и Серхио Кордова.

Лёвен имеет гражданства Германии и России. Его родители перебрались в Германию из Сибири в 1995 году. За «Аугсбург» Лёвен выступает с января 2020 года на правах аренды из «Нюрнберга».

Ранее сообщалось, что в «Борнмуте» подтвердили заболевание одного из игроков коронавирусом.