В «Борнмуте» подтвердили заражение одного из игроков коронавирусом

Короткая ссылка
Один из игроков «Борнмута» заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
В «Борнмуте» подтвердили заражение одного из игроков коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте клуба Английской премьер-лиги.

Имя заболевшего не раскрывается. В субботу в АПЛ заявили, что по результатам проверки 996 футболистов, тренеров и сотрудников клубов лиги было выявлено два случая заражения коронавирусом в двух командах.

Среди участников Российской премьер-лиги известно о заражении полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева и форварда «Урала» Павла Погребняка.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» объявили об уходе Срджана Мияйловича.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить