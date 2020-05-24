В «Борнмуте» подтвердили заражение одного из игроков коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщается в Twitter-аккаунте клуба Английской премьер-лиги.
Имя заболевшего не раскрывается. В субботу в АПЛ заявили, что по результатам проверки 996 футболистов, тренеров и сотрудников клубов лиги было выявлено два случая заражения коронавирусом в двух командах.
Среди участников Российской премьер-лиги известно о заражении полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева и форварда «Урала» Павла Погребняка.
Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» объявили об уходе Срджана Мияйловича.