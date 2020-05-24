Хет-трик Вернера помог «Лейпцигу» разгромить «Майнц» в матче Бундеслиги

«РБ Лейпциг» одержал разгромную победу над «Майнцем» в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, прошедшая в Майнце, завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.

В составе «Лейпцига» хет-трик оформил Тимо Вернер, забивший на 11, 48 и 75-й минутах. Ещё по одному голу в активе Юссуфа Поульсена и Марселя Забитцера, отличившихся на 23-й и 36-й минутах соответственно.

Таким образом «Лейпциг» продлил свою беспроигрышную серию до восьми матчей. В активе команды, занимающей третье место в турнирной таблице Бундеслиги, 54 очка. «Майнц» с 27 очками — 15-й.

Ранее сообщалось, что «Аугсбург» разгромил «Шальке» в матче Бундеслиги.