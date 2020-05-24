«Кёльн» вырвал ничью в матче Бундеслиги с «Фортуной», забив дважды в концовке встречи

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«Кёльн» и дюссельдорфская «Фортуна» сыграли вничью в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги.
«Кёльн» вырвал ничью в матче Бундеслиги с «Фортуной», забив дважды в концовке встречи
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Кёльне, завершилась со счётом 2:2.

В составе «Фортуны» забили Кенан Караман и Эрик Томми, отличившиеся на 41-й и 61-й минутах.

В составе «Кёльна» на 58-й минуте пенальти не реализовал Марк Ут. Избежать поражения хозяева поля сумели благодаря голам Антони Модеста и Джона Кордобы, забивших на 88-й и 91-й минутах.

«Кёльн» с 34 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Фортуна» с 24 очками — 16-я.

Ранее сообщалось, что хет-трик Тимо Вернера помог «Лейпцигу» разгромить «Майнц» в матче Бундеслиги.

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