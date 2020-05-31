Санчо посвятил гол погибшему в Миннеаполисе афроамериканцу Флойду

Вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо после гола в ворота «Падерборна» (6:1) в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги почтил память погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда.

20-летний британец, празднуя, снял игровую футболку, под которой оказалась майка с надписью: «Justice for George Floyd» («Справедливость для Джорджа Флойда»).

46-летний афроамериканец умер в больнице после того, как полицейский повалил его на асфальт лицом вниз, зажал шею ногой и удерживал в таком положении более семи минут. После инцидента в Миннеаполисе на улицах многих городов США вспыхнули массовые протесты.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» (Дортмунд) обыграла «Падеборн» в матче 29-го тура Бундеслиги.