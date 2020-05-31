«Боруссия Дортмунд» обыграла «Падеборн» в матче 29-го тура Бундеслиги
- Reuters
Встреча, проходившая на «Бентелер Арене» в Падеборне, завершилась победой гостей со счётом 5:1.
Хет-трик на счету Джейдона Санчо, также по голу добавили Торган Азар, Ашраф Хакими и Марсель Шмельцер. Единственный мяч за гостей забил Уве Хунемайер.
В другом матче игрового дня мёнхенгладбахская «Боруссия» разгромила берлинский «Унион» со счётом 4:1.
Ранее сообщалось, что футболист мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам посвятил гол погибшему в результате действий полиции Джорджу Флойду.