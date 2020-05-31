Футболист мюнхенгладбахской «Боруссии» Тюрам посвятил гол убитому полицией Флойду
- Reuters
Забив мяч, футболист сел на одно колено. В 2016-2017 годах спортсмены в США протестовали против отношения власти страны к расовым меньшинствам.
25 мая в США афроамериканец Джордж Флойд погиб во время задержания полицией Миннеаполиса. Мужчину повалили на землю, надели на него наручники, а один из полицейских прижал его шею коленом, оставаясь в таком положении несколько минут и игнорируя слова задержанного о том, что тот не может дышать.
Ранее Джеймс отреагировал на смерть афроамериканца Флойда.