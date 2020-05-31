Джеймс отреагировал на смерть афроамериканца Флойда

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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал смерть афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего в результате действий полиции.
Джеймс отреагировал на смерть афроамериканца Флойда
  • Reuters

«Почему Америка не любит нас? Выше голову, и будьте сильными. Всё, что у нас есть, — это мы», — написал Джеймс в Twitter.

В США проходят массовые протесты в связи со смертью Джорджа Флойда. Несколько дней назад мужчина погиб при задержании за попытку расплатиться поддельным чеком на $20. Причиной смерти стало то, что один из полицейских прижал коленом шею закованного в наручники мужчины и продержал его так более шести минут.

Ранее самый ценный игрок НБА отреагировал на смерть афроамериканца в Миннеаполисе.

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