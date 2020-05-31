Самый ценный игрок НБА отреагировал на смерть афроамериканца в Миннеаполисе
- Reuters
«Не знаю, какими словами передать то, что сейчас чувствую. Но знаю точно — всему есть предел. Настало время перемен», — написал грек в Twitter.
Афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией Миннеаполиса по подозрению в использовании фальшивого чека на $20. Один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на просьбы задержанного отпустить, потому что он не может дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание и впоследствии скончался в больнице.
Ранее Олег Тактаров раскритиковал американскую полицию за инцидент с Флойдом.