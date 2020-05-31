Самый ценный игрок НБА отреагировал на смерть афроамериканца в Миннеаполисе

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Действующий обладатель награды самому ценному игроку (MVP) Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо прокомментировал гибель афроамериканца Джорджа Флойда.
Самый ценный игрок НБА отреагировал на смерть афроамериканца в Миннеаполисе
  • Reuters

«Не знаю, какими словами передать то, что сейчас чувствую. Но знаю точно — всему есть предел. Настало время перемен», — написал грек в Twitter

Афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией Миннеаполиса по подозрению в использовании фальшивого чека на $20. Один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на просьбы задержанного отпустить, потому что он не может дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание и впоследствии скончался в больнице.

Ранее Олег Тактаров раскритиковал американскую полицию за инцидент с Флойдом.

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