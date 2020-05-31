Самый ценный игрок НБА отреагировал на смерть афроамериканца в Миннеаполисе

Действующий обладатель награды самому ценному игроку (MVP) Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо прокомментировал гибель афроамериканца Джорджа Флойда.

«Не знаю, какими словами передать то, что сейчас чувствую. Но знаю точно — всему есть предел. Настало время перемен», — написал грек в Twitter.

Афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией Миннеаполиса по подозрению в использовании фальшивого чека на $20. Один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на просьбы задержанного отпустить, потому что он не может дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание и впоследствии скончался в больнице.

Ранее Олег Тактаров раскритиковал американскую полицию за инцидент с Флойдом.