Тактаров раскритиковал американскую полицию за смерть афроамериканца Флойда

Бывший боец смешанных единоборств, победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров прокомментировал инцидент в американском Миннеаполисе, где продолжаются массовые беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции.

«То, что в США у полицейских мозгов нет, я это давно знаю. В американскую полицию идут работать те, у кого различные расстройства и проблемы. Те, кто внутри себя давят ежедневную тягу к садизму. Многие пошли в полицию, чтобы кого-то грохнуть или просто нажать на курок пистолета. А садистов всегда там было очень много, что в полиции, что среди бандитов. Если бы у американских полицейских не было больших прав, если бы они знали, что их будут всячески защищать, то они бы так не поступили на улице, среди белого дня, да ещё и напротив камер», — цитирует Sport24 Тактарова.

При задержании афроамериканца Джоджа Флойда один из офицеров полиции навалился коленом на его шею. Мужчина несколько раз говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание. В результате Флойд был госпитализирован и скончался в реанимации. В настоящее время в США проходят массовые протесты в связи с данным инцидентом.

Ранее Байден прокомментировал массовые протесты в США.