Фанаты киевского «Динамо» выступили против приглашения Сёмина на пост главного тренера

Болельщики киевского «Динамо» негативно восприняли слухи о возможном назначении россиянина Юрия Сёмина наставником клуба.

По мнению фанатов, неприемлемо утверждать тренером команды гражданина России, пусть он и возглавлял «Динамо» в прошлом.

«Назначать сейчас российского тренера (хоть семи пядей во лбу, хоть с тремя динамовскими сердцами) — значит, поругаться с ультрас, да и вообще подставить себя по полной», — приводит «Советский спорт» высказывание одного из болельщиков.

«Не хочу в это верить. Для ультрас Сёмин в первую очередь гражданин страны-оккупанта. Да и для любого нормального украинца тоже», — добавил другой фанат.

Впрочем, некоторые поклонники бело-голубых одобряют вариант с Сёминым.

«Какая разница, что он говорил про Крым? Это такой же наёмный работник, как футболист или массажист. Его приглашают за профессиональные качества», — считает сторонник данной концепции.

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