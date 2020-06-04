Фанаты киевского «Динамо» выступили против приглашения Сёмина на пост главного тренера

Короткая ссылка
Болельщики киевского «Динамо» негативно восприняли слухи о возможном назначении россиянина Юрия Сёмина наставником клуба.
Фанаты киевского «Динамо» выступили против приглашения Сёмина на пост главного тренера
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

По мнению фанатов, неприемлемо утверждать тренером команды гражданина России, пусть он и возглавлял «Динамо» в прошлом.

«Назначать сейчас российского тренера (хоть семи пядей во лбу, хоть с тремя динамовскими сердцами) — значит, поругаться с ультрас, да и вообще подставить себя по полной», — приводит «Советский спорт» высказывание одного из болельщиков.

«Не хочу в это верить. Для ультрас Сёмин в первую очередь гражданин страны-оккупанта. Да и для любого нормального украинца тоже», — добавил другой фанат.

Впрочем, некоторые поклонники бело-голубых одобряют вариант с Сёминым.

«Какая разница, что он говорил про Крым? Это такой же наёмный работник, как футболист или массажист. Его приглашают за профессиональные качества», — считает сторонник данной концепции.

Ранее сообщалось, что Руслан Нигматуллин станет спортивным директором липецкого «Металлурга».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить