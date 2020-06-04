Нигматуллин станет спортивным директором липецкого «Металлурга»

Известный в прошлом вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин будет назначен спортивным директором липецкого «Металлурга».

По его словам, он получил приглашение трудоустроиться в клубе от экс-голкипера Сергея Пономарёва, который претендует на должность гендиректора липчан. «Металлург» подал заявку на участие в первенстве ФНЛ в следующем сезоне.

«Я решил согласиться, мне интересна эта работа. Давно хотел заняться этим, вести дела в клубе. Агентской деятельностью занимался давно, но работать в клубе показалось интересным. Мы с Пономарёвым одинаково смотрим на футбол, хотим развивать молодых игроков. У области есть желание видеть конкурентную команду в ФНЛ, будем трудиться в этом направлении», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что игрок «Фехервара» назвал Марко Николича хорошим человеком, который не любит шутить.