Нигматуллин станет спортивным директором липецкого «Металлурга»

Короткая ссылка
Известный в прошлом вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин будет назначен спортивным директором липецкого «Металлурга».
Нигматуллин станет спортивным директором липецкого «Металлурга»
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

По его словам, он получил приглашение трудоустроиться в клубе от экс-голкипера Сергея Пономарёва, который претендует на должность гендиректора липчан. «Металлург» подал заявку на участие в первенстве ФНЛ в следующем сезоне.

«Я решил согласиться, мне интересна эта работа. Давно хотел заняться этим, вести дела в клубе. Агентской деятельностью занимался давно, но работать в клубе показалось интересным. Мы с Пономарёвым одинаково смотрим на футбол, хотим развивать молодых игроков. У области есть желание видеть конкурентную команду в ФНЛ, будем трудиться в этом направлении», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что игрок «Фехервара» назвал Марко Николича хорошим человеком, который не любит шутить.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить