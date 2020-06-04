Игрок «Фехервара»: Николич — хороший человек, который не любит шутить

Игрок венгерского «Фехервара» Бобан Николов рассказал о выступлениях под руководством Марко Николича, который 1 июня возглавил «Локомотив».

Сербский специалист тренировал клуб из Секешфехервара в 2017-2019 годах, выиграв с ним чемпионат и Кубок Венгрии.

«Николич — один из лучших тренеров, которые меня тренировали. Я улучшил многое в своей игре благодаря ему. Николич даёт хороший результат. Как только он пришёл в «Фехервар», мы выиграли чемпионат Венгрии, а в следующем сезоне — Кубок, благодаря чему вышли в Лигу Европы. Как человек, он тоже очень хороший, много не говорит, а просто выполняет свою работу. Николич не любил много шутить. Он всегда был серьёзен», — цитирует Николова «Чемпионат».

Ранее Дмитрий Черышев рассказал о готовности Испании к возобновлению чемпионата.