Игрок «Фехервара»: Николич — хороший человек, который не любит шутить

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Игрок венгерского «Фехервара» Бобан Николов рассказал о выступлениях под руководством Марко Николича, который 1 июня возглавил «Локомотив».
Игрок «Фехервара»: Николич — хороший человек, который не любит шутить
  • Reuters

Сербский специалист тренировал клуб из Секешфехервара в 2017-2019 годах, выиграв с ним чемпионат и Кубок Венгрии.

«Николич — один из лучших тренеров, которые меня тренировали. Я улучшил многое в своей игре благодаря ему. Николич даёт хороший результат. Как только он пришёл в «Фехервар», мы выиграли чемпионат Венгрии, а в следующем сезоне — Кубок, благодаря чему вышли в Лигу Европы. Как человек, он тоже очень хороший, много не говорит, а просто выполняет свою работу.  Николич не любил много шутить. Он всегда был серьёзен», — цитирует Николова «Чемпионат».

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