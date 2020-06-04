Отец Черышева рассказал о готовности Испании к возобновлению чемпионата

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Известный тренер Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал о положении дел в Испании перед возобновлением футбольного чемпионата.
Отец Черышева рассказал о готовности Испании к возобновлению чемпионата
  • © Maria Jose Segovia / Afp7
  • globallookpress.com

По словам специалиста, все ждут первого матча, в котором встретятся «Севилья» и «Бетис».

«В обоих клубах есть переболевшие люди. Слышал, что в «Севилье» есть ребята, которые наказаны из-за нарушения режима. Самое главное, что нет никакого обсуждения на тему того, играть с болельщиками или без. Минздрав Испании подписал соглашение с федерацией футбола, в котором дал понять, что все матчи до конца сезона будут при закрытых трибунах. Поэтому болельщики будут смотреть игры по телевизору и духовно поддерживать свои команды», — отметил Черышев-старший в эфире программы «Все на Матч!».

Он также отметил, что его сын готов к конкуренции с Гонсалу Гедешем за место в составе «Валенсии».

Ранее сообщалось, что в «Рубине» заявили о намерении погасить долг перед «Олимпией».

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