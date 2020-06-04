В «Рубин» заявили о намерении погасить долг перед «Олимпией»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов подтвердил применение ФИФА санкций по отношению к клубу из-за конфликта с люблянской «Олимпией».

Ранее СМИ сообщили, что словенцы выдвинули казанскому клубу претензии из-за невыплаты неустойки за неисполнение обязательств по оформлению трансфера Филипа Уремовича.

По словам Сайманова, ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новичков, однако в клубе полны решимости погасить долг.

«Регистрационный трансферный период начинается в августе, до этой даты ещё много времени. А сумма составляет €20—30 тыс. Безусловно, в августе всё уже будет в порядке», — приводит «Чемпионат» слова гендиректора «Рубина».

Также сообщалось, что «Рубин» доиграет сезон-2019/2020 на «Ак Барс Арене».