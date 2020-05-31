«Рубин» доиграет сезон-2019/2020 на «Ак Барс Арене»

Оставшиеся домашние матчи нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский клуб проведёт на стадионе «Ак Барс Арена».

«Рубин» проведёт оставшиеся домашние матчи РПЛ на «Ак Барс Арене». В этом сезоне на арене клуб сыграет пять матчей — против «Локомотива» и «Спартака», а также «Оренбурга», «Краснодара» и «Ростова», — говорится в официальном Twitter «Рубина».

«Ак Барс Арена» была построена в 2013 году. Вместимость стадиона — 45 379 человек. Чемпионат РПЛ, прерванный из-за коронавируса, планируется возобновить 21 июня.

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