«Рубин» доиграет сезон-2019/2020 на «Ак Барс Арене»

Короткая ссылка
Оставшиеся домашние матчи нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский клуб проведёт на стадионе «Ак Барс Арена».
«Рубин» доиграет сезон-2019/2020 на «Ак Барс Арене»
  • РИА Новости

«Рубин» проведёт оставшиеся домашние матчи РПЛ на «Ак Барс Арене». В этом сезоне на арене клуб сыграет пять матчей — против «Локомотива» и «Спартака», а также «Оренбурга», «Краснодара» и «Ростова», — говорится в официальном Twitter «Рубина».

«Ак Барс Арена» была построена в 2013 году. Вместимость стадиона — 45 379 человек. Чемпионат РПЛ, прерванный из-за коронавируса, планируется возобновить 21 июня.

Ранее Акинфеев вспомнил свой дебют в ЦСКА 17-летней давности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить