Акинфеев вспомнил свой дебют в ЦСКА 17-летней давности

Вратарь Игорь Акинфеев рассказал о своём дебюте в ЦСКА.

Спортсмен впервые сыграл за основной состав армейцев ровно 17 лет назад — 31 мая 2003 года. В матче против «Крыльев Советов» в Самаре юный Акинфеев парировал пенальти от Андрея Каряки и оставил свои ворота сухими (2:0). За ЦСКА отличились Иржи Ярошик и Богдан Шершун.

17-летний Акинфеев был тогда включён наставником Валерием Газзаевым в стартовый протокол из-за болезни основного голкипера Вениамина Мандрыкина. По словам Акинфеева, он «немного офигел», когда услышал свою фамилию на предматчевой установке.

«Было очень жарко. Газзаев за сутки до игры вызвал и сказал: «Возможно, ты сыграешь». Вспоминая ту команду, волнения вообще не должно было быть. Должны выходить и обыгрывать всех. К счастью, я справился, ребята помогли. А в конце чудо случилось. Я реально считаю, что это чудо. Повезло. Если бы Каряка чуть правее ударил...» — сказал Акинфеев в интервью каналу ЦСКА в Youtube.

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