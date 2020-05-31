«Рубин» будет принимать соперников на «Ак Барс Арене» после возобновления сезона

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Казанский «Рубин» проведёт оставшиеся домашние матчи сезона на «Ак Барс Арене».
«Рубин» будет принимать соперников на «Ак Барс Арене» после возобновления сезона
  • РИА Новости

Об этом заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов, сообщает РИА Новости. Ранее этот стадион носил название «Казань Арена».

В первой части сезона «Рубин» выступал на стадионе «Центральный». Подопечным Леонида Слуцкого в чемпионате России-2019/20 осталось принять у себя «Локомотив», «Спартак», «Оренбург», «Краснодар» и «Ростов».

Ранее стало известно, что ПСЖ подтвердил выкуп прав на Мауро Икарди у «Интера».

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