«Рубин» будет принимать соперников на «Ак Барс Арене» после возобновления сезона

Казанский «Рубин» проведёт оставшиеся домашние матчи сезона на «Ак Барс Арене».

Об этом заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов, сообщает РИА Новости. Ранее этот стадион носил название «Казань Арена».

В первой части сезона «Рубин» выступал на стадионе «Центральный». Подопечным Леонида Слуцкого в чемпионате России-2019/20 осталось принять у себя «Локомотив», «Спартак», «Оренбург», «Краснодар» и «Ростов».

Ранее стало известно, что ПСЖ подтвердил выкуп прав на Мауро Икарди у «Интера».