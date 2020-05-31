ПСЖ подтвердил выкуп прав на Икарди у «Интера»

Нападающий сборной Аргентины Мауро Икарди подписал контракт с французским «Пари Сен-Жермен».

Срок соглашения рассчитан до 30 июня 2024 года, сообщает официальный сайт клуба. При этом игрок и так находился в стане парижан. В сентябре прошлого года он пополнил состав ПСЖ на правах аренды. Договор подразумевал возможность дальнейшего выкупа Икарди за €70 млн.

С 2013 года аргентинец выступал за «Интер». В Милане он запомнился как высокой результативностью, так и скандалами. В частности, Икарди конфликтовал с фанатами.

Подробности сделки между ПСЖ и «Интером» пока не разглашаются. Но известно, что ранее парижане предлагали миланцам компенсацию в размере €55 млн, а также различные бонусы. Зарплата Икарди, согласно этому плану, должна была составить €10 млн в год.

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