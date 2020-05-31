Швайнштайгер допустил переход на тренерскую работу

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Чемпион мира по футболу 2014 года Бастиан Швайнштайгер заявил, что не исключает для себя перехода на тренерскую работу.
Швайнштайгер допустил переход на тренерскую работу
  • Reuters

Об этом сообщает sport.de со ссылкой на интервью спортсмена для Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. По словам бывшего немецкого игрока, он готов рассмотреть такой вариант в будущем. В настоящий момент Швайнштайгер работает экспертом на телевидении. Его супруга Ана Иванович полагает, что Швайнштайгер сможет добиться успеха в новой для себя деятельности.

«Я уверена, что однажды Басти сможет стать великим тренером. У его есть страсть к этому. Он хорошо общается с людьми и много знает о футболе», — заявила бывшая сербская теннисистка.

Ранее сообщалось, что в Химках планируют провести турнир с участием ведущих российских теннисистов.

 

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