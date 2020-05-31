Швайнштайгер допустил переход на тренерскую работу

Чемпион мира по футболу 2014 года Бастиан Швайнштайгер заявил, что не исключает для себя перехода на тренерскую работу.

Об этом сообщает sport.de со ссылкой на интервью спортсмена для Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. По словам бывшего немецкого игрока, он готов рассмотреть такой вариант в будущем. В настоящий момент Швайнштайгер работает экспертом на телевидении. Его супруга Ана Иванович полагает, что Швайнштайгер сможет добиться успеха в новой для себя деятельности.

«Я уверена, что однажды Басти сможет стать великим тренером. У его есть страсть к этому. Он хорошо общается с людьми и много знает о футболе», — заявила бывшая сербская теннисистка.

Ранее сообщалось, что в Химках планируют провести турнир с участием ведущих российских теннисистов.