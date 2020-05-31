Швайнштайгер допустил переход на тренерскую работу
- Reuters
Об этом сообщает sport.de со ссылкой на интервью спортсмена для Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. По словам бывшего немецкого игрока, он готов рассмотреть такой вариант в будущем. В настоящий момент Швайнштайгер работает экспертом на телевидении. Его супруга Ана Иванович полагает, что Швайнштайгер сможет добиться успеха в новой для себя деятельности.
«Я уверена, что однажды Басти сможет стать великим тренером. У его есть страсть к этому. Он хорошо общается с людьми и много знает о футболе», — заявила бывшая сербская теннисистка.
Ранее сообщалось, что в Химках планируют провести турнир с участием ведущих российских теннисистов.