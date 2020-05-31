В Химках планируют провести турнир с участием ведущих российских теннисистов

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Директор турнира Baltic Open WTA International и теннисный агент Александр Островский рассказал о намерении в июне провести выставочный турнир в подмосковных Химках.
В Химках планируют провести турнир с участием ведущих российских теннисистов
  • Pixabay

По словам Островского, которые приводит «Коммерсантъ», предварительное согласие на участие дали Карен Хачанов, Евгений Донской и Андрей Рублёв.

«Мы с удовольствием приняли бы и Даниила Медведева, но он пока не планирует покидать Монако», — добавил Островский.

Он отметил, что в женской сетке турнира могут принять участие Анастасия Павлюченкова, Светлана Кузнецова, Анастасия Потапова, Виталия Дьяченко, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова.

«Зрителей, конечно, не будет. Зато планируются трансляции на одном из федеральных телеканалов, а также через интернет на Европу и Северную Америку. Уже есть несколько потенциальных спонсоров. И если первый опыт проведения нашего турнира будет признан удачным, то, не исключено, мы сможем его повторить», — добавил Островский.

Пауза из-за пандемии коронавируса в международном теннисном сезоне продлена до 31 июля.

Ранее сообщалось, что матчи мужской сетки US Open 2020 могут пройти в трёхсетовом формате.

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