Матчи мужской сетки US Open 2020 могут пройти в трёхсетовом формате
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По словам исполнительного директора Ассоциации тенниса США Стэйси Эллэстер, которые передаёт Associated Press, в организации нацелены провести турнир в Нью-Йорке в установленные даты.
При этом она не исключила возможности изменения сроков и места проведения соревнований.
В числе мер, которые будут приниматься для успешного проведения турнира, значится возможность изменения формата мужской одиночной сетки соревнований, а именно — отказ о пятисетовых матчей в пользу трёхсетовых, однако такой вариант будет рассмотрен, только если сами игроки обратятся с соответствующей просьбой.
US Open должен пройти с 31 августа по 13 сентября.
Ранее сообщалось, что «Ролан Гаррос» может пройти без зрителей из-за коронавируса.