Матчи мужской сетки US Open 2020 могут пройти в трёхсетовом формате

Организаторы Открытого чемпионата США по теннису — US Open — рассматривают различные сценарии проведения грядущего розыгрыша соревнований в условиях пандемии коронавируса.

По словам исполнительного директора Ассоциации тенниса США Стэйси Эллэстер, которые передаёт Associated Press, в организации нацелены провести турнир в Нью-Йорке в установленные даты.

При этом она не исключила возможности изменения сроков и места проведения соревнований.

В числе мер, которые будут приниматься для успешного проведения турнира, значится возможность изменения формата мужской одиночной сетки соревнований, а именно — отказ о пятисетовых матчей в пользу трёхсетовых, однако такой вариант будет рассмотрен, только если сами игроки обратятся с соответствующей просьбой.

US Open должен пройти с 31 августа по 13 сентября.

Ранее сообщалось, что «Ролан Гаррос» может пройти без зрителей из-за коронавируса.