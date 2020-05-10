«Ролан Гаррос» может пройти без зрителей из-за коронавируса

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Президент Французской федерации тенниса (FFT) Бернар Джудичелли допускает, что турнир Большого шлема «Ролан Гаррос» может пройти в сентябре без зрителей из-за коронавируса.
«Ролан Гаррос» может пройти без зрителей из-за коронавируса
  • Reuters

«Мы не исключаем никаких вариантов. Попытаться отдать предпочтение одному из них сейчас — это была бы попытка всё запутать, так как на данный момент нам сильно не хватает информации», — цитирует Джудичелли AFP.

При этом он отметил, что проведение турнира без зрителей помогло бы максимально задействовать продажи прав на трансляции и спонсорские контракты.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) из-за коронавируса отменили все турниры, намеченные до 13 июля. Кроме того, был отменён Уимблдон, а «Ролан Гаррос» был перенесён на осень, хотя изначально должен был состояться с 25 мая по 7 июня.

Ранее президент ATP высказался о сроках принятия решений по летним турнирам.

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