Президент ATP высказался о сроках принятия решений по летним турнирам
- Reuters
«Неразумно уже сейчас ставить крест на сезоне. Никто не знает, что произойдёт, мы хотим смотреть на вещи оптимистично. Очевидно, что может быть множество вариантов: игра без зрителей, решение проблем с ограничением передвижений. Но мы пока не приняли решений, потому что всё это гипотетические сценарии. Мы установили крайний срок принятия решений: 15 мая — для июльских турниров после «Уимблдона», 1 июня — для августовских. Так что, в принципе, мы примем решения заранее, за шесть — восемь недель», — приводит слова Гауденци Reuters.
Он отметил, что в начале июня, вероятно, появится больше информации о летней американской части сезона.
АТР, а также Женская теннисная ассоциация (WTA) отменили все турниры, предварительно — до 13 июля. Также из-за пандемии был отменён Уимблдон.
Ранее сообщалось, что АТР и WTA на следующей неделе обсудят возможное продление паузы из-за коронавируса.