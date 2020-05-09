Президент ATP высказался о сроках принятия решений по летним турнирам

Глава Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андреа Гауденци рассказал о крайних сроках принятия решений по проведению турниров, которые должны были пройти предстоящим летом.

«Неразумно уже сейчас ставить крест на сезоне. Никто не знает, что произойдёт, мы хотим смотреть на вещи оптимистично. Очевидно, что может быть множество вариантов: игра без зрителей, решение проблем с ограничением передвижений. Но мы пока не приняли решений, потому что всё это гипотетические сценарии. Мы установили крайний срок принятия решений: 15 мая — для июльских турниров после «Уимблдона», 1 июня — для августовских. Так что, в принципе, мы примем решения заранее, за шесть — восемь недель», — приводит слова Гауденци Reuters.

Он отметил, что в начале июня, вероятно, появится больше информации о летней американской части сезона.

АТР, а также Женская теннисная ассоциация (WTA) отменили все турниры, предварительно — до 13 июля. Также из-за пандемии был отменён Уимблдон.

Ранее сообщалось, что АТР и WTA на следующей неделе обсудят возможное продление паузы из-за коронавируса.