АТР и WTA на следующей неделе обсудят возможное продление паузы из-за коронавируса

Короткая ссылка
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) на следующей неделе намерены обсудить продление приостановки сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
АТР и WTA на следующей неделе обсудят возможное продление паузы из-за коронавируса
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«На следующей неделе ATP и WTA проведут совещания по насущным проблемам. Обсудят возможное продление паузы в календаре, финансовые вопросы. Развитие событий сложно прогнозировать. Пока в безопасности турниры, которые стоят в календаре начиная с конца сентября», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

WTA и АТР отменили все турниры предварительно до 13 июля. Также из-за пандемии был отменён Уимблдон.

Ранее сообщалось, что теннисные организации выделят более $6 млн на поддержку игроков во время пандемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить