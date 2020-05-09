АТР и WTA на следующей неделе обсудят возможное продление паузы из-за коронавируса

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) на следующей неделе намерены обсудить продление приостановки сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

«На следующей неделе ATP и WTA проведут совещания по насущным проблемам. Обсудят возможное продление паузы в календаре, финансовые вопросы. Развитие событий сложно прогнозировать. Пока в безопасности турниры, которые стоят в календаре начиная с конца сентября», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

WTA и АТР отменили все турниры предварительно до 13 июля. Также из-за пандемии был отменён Уимблдон.

Ранее сообщалось, что теннисные организации выделят более $6 млн на поддержку игроков во время пандемии.