АТР и WTA на следующей неделе обсудят возможное продление паузы из-за коронавируса
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- РИА Новости
«На следующей неделе ATP и WTA проведут совещания по насущным проблемам. Обсудят возможное продление паузы в календаре, финансовые вопросы. Развитие событий сложно прогнозировать. Пока в безопасности турниры, которые стоят в календаре начиная с конца сентября», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
WTA и АТР отменили все турниры предварительно до 13 июля. Также из-за пандемии был отменён Уимблдон.
Ранее сообщалось, что теннисные организации выделят более $6 млн на поддержку игроков во время пандемии.