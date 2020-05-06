Теннисные организации выделят более $6 млн на поддержку игроков во время пандемии

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Крупнейшие теннисные организации мира выделят более $6 млн на поддержку игроков, которые пострадали от пандемии коронавируса.
Теннисные организации выделят более $6 млн на поддержку игроков во время пандемии
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов свой вклад помимо самой ATP внесут Женская теннисная ассоциация (WTA) и Международная федерация тенниса (ITF), а также организаторы четырёх турниров Большого шлема — Australian Open, «Ролан Гаррос», Уимблдона и US Open.

Отмечается, что финансовую помощь получат порядка 800 теннисистов.

Теннисный сезон во всём мире был приостановлен предварительно до 13 июля из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что руководители ATP и WTA поддержали идею об объединении организаций.

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