Руководители ATP и WTA поддержали идею об объединении организаций

Руководители Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) поддержали предложение швейцарца Роджера Федерера об объединении в одну организацию.

«Недавнее сотрудничество между руководством наших организаций только укрепило мою уверенность в том, что единый вид спорта — это верный способ максимизировать наш потенциал и оптимально представить его для зрителей на трибунах, в телевизионных трансляциях и в Интернете. В связи с этим поддерживаю мнение игроков. Теннис всегда в авангарде, когда речь заходит об объединении мужчин и женщин на крупных турнирах, — это одна из наших сильных сторон, отличающая нас от многих других видов спорта. Мы с нетерпением ожидаем продолжения сотрудничества и обсуждений с WTA и другими заинтересованными сторонами по всем аспектам нашего бизнеса», — приводит Tennis World USA слова главы ATP Андреа Гауденци.

Руководитель WTA Стив Саймон в свою очередь заявил, что рад регулярным контактам с АТР в последние недели.

«Давно говорил, что мы сделаем наш спорт лучше, если будем работать вместе, и последние недели подтвердили этот факт», — сказал Саймон.

ATP и WTA были созданы в 1972 и 1973 годах для защиты и представительства интересов профессиональных игроков в теннис.

Ранее сообщалось, что ATP и WTA продлят паузу из-за коронавируса до 3 августа.