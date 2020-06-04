СМИ: Сёмин может в третий раз возглавить киевское «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин претендует на пост наставника киевского «Динамо».

Как сообщает Dynamo.kiev.ua, Сёмин является одним из главных кандидатов на пост главного тренера украинского клуба, а его давний конфликт с президентом «Динамо» Игорем Суркисом полностью исчерпан.

Сёмин тренировал «Динамо» с 2007 по 2009 год, а также с 2010 по 2012 год. Под его руководством киевляне становились чемпионами Украины и обладателями Суперкубка страны.

Последним местом работы Сёмина был московский «Локомотив», контракт с которым истёк 31 мая.

Ранее нигерийский футболист Тайе Тайво заявил, что не понимает, почему Сёмина в 2012 году уволили из киевского «Динамо».