СМИ: Сёмин может в третий раз возглавить киевское «Динамо»

Короткая ссылка
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин претендует на пост наставника киевского «Динамо».
СМИ: Сёмин может в третий раз возглавить киевское «Динамо»
  • © fclm.ru

Как сообщает Dynamo.kiev.ua, Сёмин является одним из главных кандидатов на пост главного тренера украинского клуба, а его давний конфликт с президентом «Динамо» Игорем Суркисом полностью исчерпан. 

Сёмин тренировал «Динамо» с 2007 по 2009 год, а также с 2010 по 2012 год. Под его руководством киевляне становились чемпионами Украины и обладателями Суперкубка страны.

Последним местом работы Сёмина был московский «Локомотив», контракт с которым истёк 31 мая.

Ранее нигерийский футболист Тайе Тайво заявил, что не понимает, почему Сёмина в 2012 году уволили из киевского «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить