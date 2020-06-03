Тайво: не понимаю, почему Сёмина в 2012 году уволили из киевского «Динамо»

Нигерийский футболист Тайе Тайво положительно высказался о Юрии Сёмине, под руководством которого выступал в киевском «Динамо».

«О, это очень хороший тренер, очень хороший. Не знаю, почему его убрали. Затем пригласили другого, по-моему, из сборной Украины», — приводит слова защитника football.ua.

В 2012 году Сёмина сменил в «Динамо» Олег Блохин. 35-летний Тайво сейчас выступает в чемпионате Финляндии.

Ранее сообщалось, что матч между «Райо» и «Альбасете», в ходе которого фанаты оскорбляли украинца Романа Зозулю, будет доигран 10 июня.