В «Наполи» прокомментировали информацию об интересе к Азмуну

Короткая ссылка
Спортивный директор итальянского футбольного клуба «Наполи» Кристиано Джунтоли высказался о трансферных слухах вокруг его коллектива и о нападающих Сердаре Азмуне («Зенит»), Луке Йовиче («Реал»), Викторе Осимхене («Лилль») и Эвертоне («Гремио»).
В «Наполи» прокомментировали информацию об интересе к Азмуну
  • Reuters

«Азмун, Йович, Осимхен? Они очень хороши. Их будет сложно привезти в Неаполь. Эвертон? Это ещё один очень хороший футболист. Не знаю, где мы будем покупать игроков: в Италии или за границей», — цитирует Джунтоли AreaNapoli.

Он отметил, что пока рано говорить о приобретениях, так как за два месяца до трансферного окна форма игроков может измениться.

25-летний Азмун выступает за «Зенит» с января 2019 года, он записал в свой актив 26 забитых мячей и десять голевых передач в 45 матчах.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию об интересе итальянских клубов к Азмуну.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить