В «Наполи» прокомментировали информацию об интересе к Азмуну

Спортивный директор итальянского футбольного клуба «Наполи» Кристиано Джунтоли высказался о трансферных слухах вокруг его коллектива и о нападающих Сердаре Азмуне («Зенит»), Луке Йовиче («Реал»), Викторе Осимхене («Лилль») и Эвертоне («Гремио»).

«Азмун, Йович, Осимхен? Они очень хороши. Их будет сложно привезти в Неаполь. Эвертон? Это ещё один очень хороший футболист. Не знаю, где мы будем покупать игроков: в Италии или за границей», — цитирует Джунтоли AreaNapoli.

Он отметил, что пока рано говорить о приобретениях, так как за два месяца до трансферного окна форма игроков может измениться.

25-летний Азмун выступает за «Зенит» с января 2019 года, он записал в свой актив 26 забитых мячей и десять голевых передач в 45 матчах.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию об интересе итальянских клубов к Азмуну.