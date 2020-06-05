Семак прокомментировал информацию об интересе итальянских клубов к Азмуну

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию СМИ об интересе клубов итальянской Серии А к форварду команды Сердару Азмуну.

«Сейчас Азмун — игрок «Зенита». Что касается желания любого игрока перейти в более сильный чемпионат, то я это только приветствую. Профессиональный рост — самое важное, я всегда пойму игрока, если он этого захочет. Но при условии, что предложение устроит и клуб, и футболиста. Если такое случится, то мы должны подготовиться — найти ушедшему замену», — приводит слова Семака «Чемпионат».

25-летний Азмун выступает за «Зенит» с января 2019 года, он записал в свой актив 26 забитых мячей и десять голевых передач в 45 матчах.

Ранее сообщалось, что «Милан» заинтересован в покупке Азмуна.