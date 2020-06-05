Семак прокомментировал информацию об интересе итальянских клубов к Азмуну

Короткая ссылка
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию СМИ об интересе клубов итальянской Серии А к форварду команды Сердару Азмуну.
Семак прокомментировал информацию об интересе итальянских клубов к Азмуну
  • @zenit_spb
  • Twitter

«Сейчас Азмун — игрок «Зенита». Что касается желания любого игрока перейти в более сильный чемпионат, то я это только приветствую. Профессиональный рост — самое важное, я всегда пойму игрока, если он этого захочет. Но при условии, что предложение устроит и клуб, и футболиста. Если такое случится, то мы должны подготовиться — найти ушедшему замену», — приводит слова Семака «Чемпионат».

25-летний Азмун выступает за «Зенит» с января 2019 года, он записал в свой актив 26 забитых мячей и десять голевых передач в 45 матчах.

Ранее сообщалось, что «Милан» заинтересован в покупке Азмуна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить