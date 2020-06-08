Черчесов рассказал о принципах формирования сборной России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что состав национальной команды формируется с учётом способностей игроков, а не их возраста.

«Мы видим, что есть целый ряд молодых ребят, которые прогрессируют. Держим их в поле зрения, но конкретные фамилии называть не буду. У нас играет не тот, кто старше или младше, а тот, кто сильнее и нужнее для команды в конкретный момент. Так было, и так будет», — цитирует Черчесова «Деловой Петербург».

Он отметил, что его слова подтверждают защитник Юрий Жирков и нападающий Артём Дзюба, которые успешно выступают в клубе и сборной, хотя им уже более 30 лет.

«Тренерский штаб сборной России ведёт гибкую политику и следит за всеми витками карьеры того или иного кандидата в национальную команду», — добавил Черчесов.

Дзюба выступает за национальную команду с 2011 года, сыграв за неё 42 матча и забив 24 мяча. На счету Жиркова 91 игра и два гола в составе сборной с 2005 года.

Ранее Черчесов посетил контрольный матч «Локомотива» и «Динамо».