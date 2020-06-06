Почти 100%-ная вероятность: что известно о намерении Вагнера Лава вернуться в ЦСКА

Бразильский нападающий Вагнер Лав с почти 100%-ной вероятностью вернётся в московский ЦСКА. Об этом RT сообщил источник в «Коринтиансе», цвета которого футболист защищал до недавнего времени. Между тем агент форварда Эвандро Феррейра пообещал, что его клиент расскажет, где продолжит карьеру, в понедельник или во вторник.

«Покидаю клуб с чувством выполненного долга»

Форвард Вагнер Лав в ближайшее время может вернуться в ЦСКА. Об этом сообщает источник RT в Бразилии, близкий к «Коринтиансу». По его информации, нападающий принял принципиальное решение отправиться в Россию. Вероятность подписания контракта с армейцами оценивается как практически 100%-ная.

Накануне «Коринтианс» объявил о расторжении контракта с 35-летним футболистом. Вагнер поблагодарил клуб за сотрудничество и заявил, что собирается «сменить обстановку».

«Хочу поблагодарить «Коринтианс», Бога и особенно руководство клуба за то, что смог вновь вернуться сюда... Спасибо каждому, кто упорно работал над тем, чтобы вернуть меня в клуб. Был счастлив вновь стать чемпионом. Спасибо за все моменты, прожитые в «Коринтиансе», — приводит слова Вагнера пресс-служба клуба.

Чуть позже Вагнер обратился к болельщикам в Instagram и поблагодарил их за поддержку.

«Ещё один этап пройден! Спасибо Богу, что дал возможность снова защищать цвета «Коринтианса». Счастлив каждой победе с товарищами по команде. Покидаю клуб с чувством выполненного долга и чудесными воспоминаниями. Благодарю за все достижения и за то, что снова стал чемпионом», — написал Вагнер в Instagram.

О подписании футболистом контракта с ЦСКА может стать известно в понедельник или во вторник. Об этом RT сообщил агент нападающего Эвандро Феррейра. По его словам, в начале следующей недели бразилец собирается рассказать о своём будущем клубе.

В составе армейцев Вагнер провёл в общей сложности семь лет. В 2004-м красно-синие приобрели форварда у «Палмейраса». В 2009-м он на полгода вернулся в родной клуб. В 2010-м форвард отправился в аренду в другую бразильскую команду, «Фламенго», а позже данный клуб выкупил его контракт. В 2013-м Вагнер вновь перешёл в ЦСКА, а спустя полгода уехал в Китай.

В составе ЦСКА Вагнер провёл 259 матчей, в которых забил 124 мяча. Вместе с бразильцем армейцы завоевали 14 трофеев, в том числе Кубок УЕФА в 2005-м. Лав является трёхкратным чемпионом России и шестикратным обладателем Кубка страны.

Великолепный пиар-ход ЦСКА и напарник-легенда для Чалова

На первый взгляд, возвращение Вагнера несёт для ЦСКА сплошные плюсы. Самое главное, это станет отличным пиар-ходом для клуба. К бразильцу армейские болельщики всегда относились с особенной теплотой. 20-летний нападающий с колоритными косичками с ходу влюбил в себя поклонников красно-синих, когда приехал в Россию и сразу начал забивать. Навсегда войдёт в историю и его гол «Спортингу» в финале Кубка УЕФА.

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В целом за ЦСКА Вагнер забил немало важных мячей. На его счету 124 результативных удара в составе команды во всех турнирах. В списке лучших бомбардиров клуба Лав уступает только Григорию Федотову (137). Таким образом, в случае возвращения в Россию форвард имеет шанс войти в историю.

Можно быть уверенным, что приезд Вагнера положительно отразится и на посещаемости игр красно-синих, когда будет открыт полноценный доступ на стадионы. Ведь для болельщиков бразилец — живая легенда. Он ассоциируется у них с незабываемой победой ЦСКА в Кубке УЕФА. Из той команды в составе остался лишь Игорь Акинфеев.

Несмотря на возраст, 35-летний нападающий вполне способен помочь красно-синим и на футбольном поле. Так, в прошлом году он забил в составе «Коринтианса» девять мячей во всех турнирах и отдал три результативных передачи. Ветеран 18 раз попадал в стартовый состав на матчи чемпионата Бразилии и зачастую проводил на поле все 90 минут или уходил на замену в самой концовке.

До возвращения в Бразилию Вагнер защищал цвета одной из сильнейших команд Турции «Бешикташ», хотя получал там не слишком много игрового времени. Зато в более скромном «Аланьяспоре» форвард был настоящим лидером. В сезоне-2016/17 он с 23 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции, после чего и перешёл в «Бешикташ».

ЦСКА же забивной нападающий необходим. В настоящий момент в ростере команды значится только один форвард — Фёдор Чалов. Однако россиянин в текущем сезоне отличился лишь шесть раз. Многие связывают спад результативности воспитанника клубной академии армейцев с несостоявшимся трансфером в «Кристал Пэлас».

Рядом с опытным Вагнером Чалов может раскрыться с новой стороны. В своё время это удалось Сейду Думбия. Действуя в паре с бразильцем, ивуариец стал лучшим бомбардиром РПЛ-2011/12. А молодой Чалов благодаря ветерану может добиться серьёзного прогресса.

Появление 35-летнего футболиста благотворно скажется и на всём молодом коллективе ЦСКА, ведь команде, по признаниям того же Акинфеева, не хватает опытных футболистов. А присутствие легенды клуба, игрой которого они восхищались в детстве, станет отличным стимулом для молодёжи красно-синих. Тот же Чалов не скрывал, что Вагнер в детстве был его кумиром, а в его комнате на стене висел постер с нападающим.

Сомнительное усиление и «рекордсмен по штрафам»

Несмотря на очевидные плюсы, в возвращении Вагнера в ЦСКА есть и свои минусы. В первую очередь речь идёт о возрасте. В 35 лет нападающий может оказаться далёк от былой формы. А работоспособность и в лучшие годы не являлась сильной стороной Лава.

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К тому же бразильца никогда нельзя было назвать образцовым профессионалом. Зачастую он приезжал в расположение клуба позже обозначенного срока и с лишним весом. Неслучайно работавший тогда главным тренером красно-синих Валерий Газзаев в автобиографии «Путь воина» назвал форварда рекордсменом по штрафам. Однако опытный специалист нашёл подход к нападающему.

Виктору Гончаренко сделать это будет сложнее. Во-первых, белорус старше Вагнера всего на семь лет. Во-вторых, он делает серьёзную ставку на дисциплину. И если Вагнер будет работать на тренировках без должной отдачи, молодой тренер этого не потерпит. К тому же специалист всегда требует от подопечных максимальной отдачи на поле, тогда как бразилец зачастую выключается из игры. Вагнеру будет тяжело дать тот объём прессинга в атаке, какой обеспечивает Чалов.

Непросто бразильцу будет сыграться и с самим Фёдором, ведь они в какой-то мере являются одноплановыми нападающими. Оба любят действовать несколько в оттяжке, собирая подборы. А если Вагнер будет играть под нападающим, то может дублировать Влашича, тем самым мешая хорвату.

Наконец, нынешний ЦСКА заметно слабее по составу, чем ЦСКА образца 2005-го и начала 2010-х. На сегодняшний день в ростере армейцев выделяются лишь Влашич, Акинфеев и Марио Фернандес. Остальные футболисты либо ниже классом, либо играют нестабильно в силу молодости. Особенно это касается линии обороны.

Разочарование в уровне партнёров может привести к спаду в игре Вагнера, что скажется на отношении к нему болельщиков.

Да и подписание контракта с бразильцем пока выглядит «затыканием дыр». Армейцы остро нуждаются в новом нападающем, но из-за тяжёлой финансовой ситуации вынуждены будут бесплатно вернуть свободного агента Вагнера. Однако он в силу возраста не поможет команде на длинной дистанции. Также бразильца вряд ли удастся продать за большие деньги, что идёт вразрез со стратегией ЦСКА последних лет.