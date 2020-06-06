Агент Вагнера рассказал, когда футболист объявит о своём будущем клубе
- Reuters
«В понедельник или во вторник Вагнер скажет, где будет играть», — сказал Феррейра в интервью RT.
5 мая Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтиансом».
Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, периодически уходя в аренду в бразильские клубы, а также в 2013 году. В общей сложности в его активе 120 забитых мячей и 53 голевые передачи в 144 матчах за армейцев.
Ранее сообщалось, что вероятность возвращения Вагнера в ЦСКА равняется почти 100%.