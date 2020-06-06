Агент Вагнера рассказал, когда футболист объявит о своём будущем клубе

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Эвандро Феррейра, агент бразильского нападающего Вагнера Лава, прокомментировал информацию о возможном возвращении футболиста в московский ЦСКА.
Агент Вагнера рассказал, когда футболист объявит о своём будущем клубе
  • Reuters

«В понедельник или во вторник Вагнер скажет, где будет играть», — сказал Феррейра в интервью RT.

5 мая Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтиансом». 

Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, периодически уходя в аренду в бразильские клубы, а также в 2013 году. В общей сложности в его активе 120 забитых мячей и 53 голевые передачи в 144 матчах за армейцев.

Ранее сообщалось, что вероятность возвращения Вагнера в ЦСКА равняется почти 100%.

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