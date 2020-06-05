Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав покинул «Коринтианс»

Бразильский футбольный клуб «Коринтианс» объявил о расторжении контракта с бывшим нападающим московского ЦСКА Вагнером Лавом.

Как сообщается на сайте «Коринтианса», соглашение с игроком расторгнуто по обоюдному согласию.

В общей сложности Вагнер провёл за «Коринтианс» 121 матч, в которых забил 29 мячей.

Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, периодически уходя в аренду в бразильские клубы, а также в 2013 году. В общей сложности в его активе 120 голов и 53 голевые передачи в 144 матчах за армейцев.

Ранее Уткин объявил Вагнера и Квинси Промеса лучшими легионерами в истории российского футбола.