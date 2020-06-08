Арустамян заявил, что Вагнер будет играть за ЦСКА только со следующего сезона

Журналист Нобель Арустамян заявил, что бразильский форвард Вагнер Лав будет выступать за московский ЦСКА только со следующего сезона.

«Надо понимать, что Вагнер будет играть только в следующем сезоне. А то многие, наверное, путают и не понимают, что в этом сезоне, который ещё не доигран, осталось восемь туров, которые пройдут в конце июня — июле, Вагнер играть не будет. Он будет играть в сезоне-2020/21», — сказал Арустамян в эфире «Матч ТВ».

5 мая Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтиансом».

Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, периодически уходя в аренду в бразильские клубы, а также в 2013 году. В общей сложности в его активе 120 забитых мячей и 53 голевые передачи в 144 матчах за армейцев.

Ранее журналист Василий Уткин прокомментировал возможное возвращение Вагнера Лава в московский футбольный клуб.