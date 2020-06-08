Арустамян заявил, что Вагнер будет играть за ЦСКА только со следующего сезона

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Журналист Нобель Арустамян заявил, что бразильский форвард Вагнер Лав будет выступать за московский ЦСКА только со следующего сезона.
Арустамян заявил, что Вагнер будет играть за ЦСКА только со следующего сезона
  • Dmitry Golubovich/Russian Look
  • globallookpress.com

«Надо понимать, что Вагнер будет играть только в следующем сезоне. А то многие, наверное, путают и не понимают, что в этом сезоне, который ещё не доигран, осталось восемь туров, которые пройдут в конце июня — июле, Вагнер играть не будет. Он будет играть в сезоне-2020/21», — сказал Арустамян в эфире «Матч ТВ».

5 мая Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтиансом». 

Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, периодически уходя в аренду в бразильские клубы, а также в 2013 году. В общей сложности в его активе 120 забитых мячей и 53 голевые передачи в 144 матчах за армейцев.

Ранее журналист Василий Уткин прокомментировал возможное возвращение Вагнера Лава в московский футбольный клуб.

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