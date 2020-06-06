Чалов сделал покер в двустороннем матче ЦСКА

ЦСКА провёл двусторонку на основном поле своей клубной базы в Ватутинках.

Об этом сообщает пресс-служба «армейцев». Встречались «чёрные», чей состав был приближен к оптимальному, и «оранжевые».

Итоговый счёт матча — 8:3 в пользу «чёрных». В составе победителей покером отметился форвард Фёдор Чалов, а полузащитник Никола Влашич сделал хет-трик и отдал три результативных передачи. Ещё один мяч — на счету хавбека Ивана Облякова.

ЦСКА, набрав в 22 турах 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Из-за пандемии коронавируса чемпионат в марте был приостановлен и возобновится 19 июня.

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