В «Анжи» пожелали здоровья находящемуся в больнице отцу Нурмагомедова
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«Я лично не знаком с Нурмагомедовым. Знаю, что он является футбольным болельщиком, близко общается с президентом нашего клуба. Мы следим, переживаем, дай бог ему здоровья! Нурмагомедов находится в хорошей клинике, его лечат лучшие врачи», — цитирует Агарагимова РИА Новости.
25 апреля Нурмагомедов-старший был госпитализирован с диагнозом «пневмония». 13 мая СМИ сообщили, что он находится в коме, но уже 14 мая спортивный комментатор и друг Нурмагомедова Рамазан Рабаданов заявил, что специалист вышел из комы.
18 мая появилась информация, что у Абдулманапа Нурмагомедова подтвердился коронавирус и его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Ранее друг Абдулманапа Нурмагомедова рассказал о его состоянии.