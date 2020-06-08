В «Анжи» пожелали здоровья находящемуся в больнице отцу Нурмагомедова

Генеральный директор махачкалинского «Анжи» Абсалутдин Агарагимов от имени футбольного клуба пожелал здоровья Абдулманапу Нурмагомедову, отцу и тренеру чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Я лично не знаком с Нурмагомедовым. Знаю, что он является футбольным болельщиком, близко общается с президентом нашего клуба. Мы следим, переживаем, дай бог ему здоровья! Нурмагомедов находится в хорошей клинике, его лечат лучшие врачи», — цитирует Агарагимова РИА Новости.

25 апреля Нурмагомедов-старший был госпитализирован с диагнозом «пневмония». 13 мая СМИ сообщили, что он находится в коме, но уже 14 мая спортивный комментатор и друг Нурмагомедова Рамазан Рабаданов заявил, что специалист вышел из комы.

18 мая появилась информация, что у Абдулманапа Нурмагомедова подтвердился коронавирус и его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Ранее друг Абдулманапа Нурмагомедова рассказал о его состоянии.