Друг Абдулманапа Нурмагомедова рассказал о его состоянии

Спортивный комментатор Рамазан Рабаданов, друг семьи Нурмагомедовых, рассказал о состоянии тренера и отца чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа.

«Положительной динамики нет. Он по-прежнему находится в тяжёлом состоянии», — приводит слова Рабаданова ТАСС.

25 апреля Нурмагомедов-старший был госпитализирован с диагнозом «пневмония». 13 мая СМИ сообщили, что он находится в коме, но уже 14 мая спортивный комментатор и друг Нурмагомедова Рамазан Рабаданов заявил, что специалист вышел из комы.

18 мая появилась информация, что у Абдулманапа Нурмагомедова подтвердился коронавирус и его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Ранее глава Fight Nights Global рассказал о тяжёлом состоянии отца Нурмагомедова.