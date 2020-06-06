Друг Абдулманапа Нурмагомедова рассказал о его состоянии
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- РИА Новости
«Положительной динамики нет. Он по-прежнему находится в тяжёлом состоянии», — приводит слова Рабаданова ТАСС.
25 апреля Нурмагомедов-старший был госпитализирован с диагнозом «пневмония». 13 мая СМИ сообщили, что он находится в коме, но уже 14 мая спортивный комментатор и друг Нурмагомедова Рамазан Рабаданов заявил, что специалист вышел из комы.
18 мая появилась информация, что у Абдулманапа Нурмагомедова подтвердился коронавирус и его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Ранее глава Fight Nights Global рассказал о тяжёлом состоянии отца Нурмагомедова.