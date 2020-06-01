Глава Fight Nights Global рассказал о тяжёлом состоянии отца Нурмагомедова

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев высказался о состоянии находящегося в одной из больниц Москвы Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Сегодня общался с товарищем Хабиба. Он сказал, что изменений никаких нет. Состояние Абдулманапа тяжёлое», — цитирует Гаджиева «Спорт-Экспресс».

25 апреля Нурмагомедов-старший был госпитализирован с диагнозом «пневмония». 13 мая СМИ сообщили, что он находится в коме, но уже 14 мая спортивный комментатор и друг Нурмагомедова Рамазан Рабаданов заявил, что специалист вышел из комы.

18 мая появилась информация, что у Абдулманапа Нурмагомедова подтвердился коронавирус и его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Ранее боец Владимир Минеев пожелал выздоровления Абдулманапу Нурмагомедову.