Минеев пожелал выздоровления Абдулманапу Нурмагомедову
«Сейчас в непростом положении Абдулманап Магомедович Нурмагомедов. Пользуясь случаем, я хотел бы пожелать ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй», — сказал Минеев в эфире «Матч ТВ».
25 апреля Абдулманап Нурмагомедов был доставлен в одну из больниц Дагестана с подозрением на пневмонию. Впоследствии известный тренер перенёс инсульт и впал в кому. В настоящее время он подключён к аппарату ИВЛ.
Ранее Минеев нокаутировал Пронина на турнире Leon Warriors.