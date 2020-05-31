Минеев пожелал выздоровления Абдулманапу Нурмагомедову

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Российский боец ММА Владимир Минеев пожелал здоровья Абдулманапу Нурмагомедову, отцу и тренеру чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Сейчас в непростом положении Абдулманап Магомедович Нурмагомедов. Пользуясь случаем, я хотел бы пожелать ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй», — сказал Минеев в эфире «Матч ТВ».

25 апреля Абдулманап Нурмагомедов был доставлен в одну из больниц Дагестана с подозрением на пневмонию. Впоследствии известный тренер перенёс инсульт и впал в кому. В настоящее время он подключён к аппарату ИВЛ.

Ранее Минеев нокаутировал Пронина на турнире Leon Warriors.

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