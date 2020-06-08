Уткин: отказываюсь серьёзно говорить о Вагнере как об усилении ЦСКА

Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал возможное возвращение в московский футбольный клуб ЦСКА бразильского нападающего Вагнера Лава.

«О Вагнере в ЦСКА. Серьёзно говорить об усилении я отказываюсь. Для усиления покупают других. Это конкретный человек в конкретных обстоятельствах. А обстоятельства — компактный финиш чемпионата с призрачной надеждой зацепить Лигу чемпионов, а если не удаётся, финиш всё равно очень плотный и ставки высоки», — написал журналист в своём Telegram-канале.

Он отметил, что со спортивной точки зрения Вагнер может взбудоражить команду и помочь ей достичь большего результата в конкретный момент.

«А потом? А потом Вагнеру надо срочно валить. С единственной целью — поиграть где-то ещё и ещё раз успеть вернуться в ЦСКА. Шутка», — подытожил Уткин.

5 мая Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтиансом».

Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, периодически уходя в аренду в бразильские клубы, а также в 2013 году. В общей сложности в его активе 120 забитых мячей и 53 голевые передачи в 144 матчах за армейцев.

Ранее бразильский журналист Родриго Вессони высказался о возможном переходе Вагнера в ЦСКА.