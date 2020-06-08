Бразильский журналист высказался о возможном переходе Вагнера в ЦСКА

Короткая ссылка
Бразильский журналист Родриго Вессони рассказал о нынешнем состоянии форварда Вагнера Лава и поделился мнением о его шансах вернуться в московский футбольный клуб ЦСКА.
Бразильский журналист высказался о возможном переходе Вагнера в ЦСКА
  • © РИА Новости

«Ему скоро исполнится 36, и, безо всяких сомнений, он находится в отличной физической форме. Единственная проблема — небольшая мышечная травма, которая у него была, но она была не очень тяжёлой», — приводит слова журналиста «Матч ТВ».

Он отметил, что бразилец практически сразу принял предложение из России, а вероятность его перехода именно в ЦСКА очень высока.

«Со стороны «Коринтианса» нет опровержений, что это клуб из России. Пока новый клуб Вагнера неизвестен, но я уверен: шанс, что это ЦСКА, очень велик. В том числе из-за того, что у Вагнера была красивая история в этой команде. Это определённо повлияло на его решение вернуться в Россию», — заявил Вессони.

5 мая Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтиансом». 

Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, периодически уходя в аренду в бразильские клубы, а также в 2013 году. В общей сложности в его активе 120 забитых мячей и 53 голевые передачи в 144 матчах за армейцев.

Ранее Иржи Ярошик назвал Вагнера Лава лучшим футболистом в истории ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить