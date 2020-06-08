Ярошик назвал Вагнера Лава лучшим футболистом в истории ЦСКА

Бывший полузащитник московского ЦСКА Иржи Ярошик высказался о возможном возвращении в команду бразильского форварда Вагнера Лава.

«Если у Вагнера всё хорошо со здоровьем, то у него должна быть мотивация ярко показать себя в команде, за которую он отыграл лучшие годы своей карьеры», — цитируют Ярошика «Известия».

При этом он отметил, что Вагнеру уже 35 лет, а это является серьёзным возрастом для футболиста, не каждый на его месте смог бы демонстрировать хороший уровень.

«Но Лав знает, что его ждёт в России, фанаты его обожают. Пожалуй, он лучший игрок в истории ЦСКА», — подчеркнул Ярошик.

5 мая Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтиансом».

Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, периодически уходя в аренду в бразильские клубы, а также в 2013 году. В общей сложности в его активе 120 забитых мячей и 53 голевые передачи в 144 матчах за армейцев.

Ранее Роман Широков выразил мнение, что Вагнер Лав принесёт пользу ЦСКА.