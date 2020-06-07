Широков считает, что Вагнер Лав принесёт пользу ЦСКА

Бывший полузащитник московского ЦСКА Роман Широков поделился мнением о возможном возвращении в клуб бразильского нападающего Вагнера Лава.

«Я успел поиграть против Вагнера. Он самый крутой легионер в истории ЦСКА. Хорошо открывается, принимает мяч. Игнашевич из пушки в него бил, он укрощал любой мяч. Он и сейчас принесёт пользу. Это огромный плюс для Чалова — тренироваться и играть с Вагнером. Он хорошо будет играть вместе с ним», — сказал Широков в эфире программы «После футбола» на телеканале «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Вагнер Лав готов пойти на финансовые уступки ради возвращения в ЦСКА.