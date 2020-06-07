Источник: Вагнер Лав готов пойти на финансовые уступки ради возвращения в ЦСКА

Бразильский нападающий Вагнер Лав готов на двукратное сокращение зарплаты ради возвращения в московский ЦСКА.

Как сообщает Metaratings.ru, Вагнер пойдёт более чем на двукратное сокращение зарплаты. Его оклад будет составлять менее €500 тыс. за сезон, хотя в «Коринтиансе» форвард получал €1,15 млн в год.

По информации источника, Вагнер отклонил все другие предложения ради возможности завершить карьеру в ЦСКА.

Бразилец уже выступал за ЦСКА с 2004 по 2009 год, а также в 2013 году. На его счету 173 матча в составе армейцев, в которых он забил 86 голов.

Ранее сообщалось, что Думбия свободен и не против вернуться в Москву.