Агент: Думбия свободен и не против вернуться в Москву

Агент 32-летнего ивуарийского форварда Сейду Думбия заявил, что его клиент готов вернуться в московский клуб вслед за Вагнером Лавом Эдриан Дюран.

«Думбия сейчас свободен и не против вернуться в Москву. Сейд всегда с большой теплотой вспоминал ЦСКА, а теперь, когда армейцы вернули Вагнера, почему бы не возродить их легендарную связку? В любом случае, я уверен, что Думбия пригодился бы многим клубам РПЛ», — цитирует агента Metaratings.ru.

Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2014 год, и был в аренде в 2015 году. В составе армейцев Сейду провёл 150 матчей и забил 95 мячей.

Ранее Вагнер Лав рассказал, когда станет известен его новый клуб.