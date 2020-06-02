Опубликован календарь заключительной части сезона в РПЛ и Кубке России

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На официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ) было опубликовано расписание оставшихся восьми туров, а также решающих стадий Кубка страны.
Опубликован календарь заключительной части сезона в РПЛ и Кубке России
  • РИА Новости

РПЛ возобновится 19 июня. Пройдёт матч «Крылья Советов» — «Ахмат». 23-й тур пройдёт с 19 по 21 июня, 24-й — 26—28 июня, 25-й — с 30 июня по 1 июля, 26-й — 4—5 июля, 27-й — 7—9 июля, 28-й — 11—12 июля, 29-й — 15—16 июля. Заключительный тур состоится 22 июля.

Оставшиеся матчи четвертьфинала Кубка России пройдут 23—25 июня, полуфиналы состоятся 18—19 июля, а решающий матч за трофей — 25 июля.

Ранее сообщалось, что болельщики смогут посещать футбольные матчи в России только в масках и перчатках.

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