«Оставшиеся матчи нужно доиграть»: врач «Динамо» о возобновлении сезона РПЛ, рисках болельщиков и COVID-19 у Евгеньева

Болельщики могут не бояться посещать матчи РПЛ, если будут соблюдают все необходимые меры для защиты от вируса. Об этом в интервью RT заявил врач «Динамо» Александр Родионов. Также специалист медицинского штаба молодёжной сборной России рассказал о состоянии защитника бело-голубых Романа Евгеньева и выразил уверенность в том, что футболисты должны справиться с повышенными нагрузками после возобновления сезона.

«Должны радоваться тому, что заболевших не слишком много»

— Вы удивились, когда в результате тестирования на коронавирус в «Динамо» отклонения от нормы обнаружили сразу у пяти человек?

— Лёгкое удивление присутствовало, поэтому мы, сразу сопоставив все факты и симптомы, решили провести дополнительное тестирование. По его итогам у одного человека подтвердился коронавирус в острой фазе, а у второго обнаружили антитела. У остальных же всё в норме.

— Как себя чувствует заболевший COVID-19 Роман Евгеньев?

— К счастью для него самого, болезнь протекала бессимптомно. Рому ничего не беспокоило, температура оставалась в норме. Мы с ним ежедневно находились на связи. Проводили иммунную и витаминную терапию. Кстати, футболист, у которого обнаружили антитела, тоже переболел бессимптомно и уже вернулся в общую группу с определёнными указаниями со стороны тренерского штаба.

— Когда можно будет говорить о том, что Евгеньев не опасен для окружающих?

— 3 июня он прошёл обследование, сдал все необходимые анализы — кровь и ПЦР (мазок со слизистой). Результат оказался отрицательным. Второй анализ РНК вируса тоже не выявил COVID-19, а на снимке КТ лёгких от 7 июня никаких изменений нет. Можно говорить, что Роман переболел и не представляет опасности для окружающих. В понедельник ему разрешено было приступить к индивидуальным тренировкам.

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— Как нужно возвращать футболиста к тренировкам после перенесённого коронавируса?



— Всё зависит от тяжести заболевания. Если оно протекало в более сложной форме, например с присоединением ковидной пневмонии, срок реабилитации может составить до двух месяцев. Возвращать переболевшего человека придётся постепенно и очень грамотно дозируя нагрузку. Всё-таки пневмония — тяжёлое заболевание, а лёгкие для спортсмена очень важны. Если коронавирус протекает бессимптомно, пары недель достаточно. Но по возвращении футболист всё равно проходит полное обследование, в том числе ему делают КТ лёгких, обследуют сердце. Собирается общий анамнез и разрабатывается план дальнейших занятий.

— Можно ли сказать, что футболисты, как крепкие люди, чаще болеют коронавирусом бессимптомно?

— Я бы так не сказал. Организм спортсмена, конечно, очень крепкий, но сложно сказать, как каждый конкретный человек перенесёт заболевание. Это дело во многом индивидуальное. В качестве примера можно привести Павла Погребняка, у которого развилась двусторонняя пневмония. Хорошо, что всё позади. Дай бог ему здоровья. Как раз у Павла восстановление может затянуться.

— Положительные результаты тестов на коронавирус также получили футболисты «Спартака», «Локомотива», «Рубина» и некоторых других клубов. Вы ожидали худшего?

— Надеялись, что эта болезнь не коснётся ни одной нашей команды. Уверен, все ребята соблюдали режим самоизоляции. Но, на мой взгляд, мы должны радоваться тому, что заболевших всё же не слишком много. Да и у большинства коронавирус протекал или протекает не в тяжёлой форме.

— Учитывая количество положительных тестов, не следует ли всё-таки отказаться от возобновления сезона?

— Люди любят футбол и хотят ходить на игры. Не думаю, что стоит всерьёз обсуждать досрочное окончание РПЛ. Напротив, оставшиеся матчи нужно доиграть, даже несмотря на возникшие сложности. Тем не менее на клубы, руководство лиги и врачей команд ляжет огромная ответственность. Риски должны быть минимизированы. Необходимо сделать всё, чтобы защитить болельщиков и всех участников процесса — от футболистов до штабов команд.

— Из-за необходимости доигрывания сезона ведущие футболисты фактически лишатся нормального отдыха на несколько лет, ведь в нынешнем сезоне перерыв будет минимальным, в 2021-м состоится чемпионат Европы, в 2022-м — мундиаль.

— Это проблема для организма. Всё будет зависеть от тренировочного процесса. Человек в принципе способен быстро восстанавливаться. Но, конечно, это несколько иная для наших футболистов реальность, когда всё будет проходить в таком авральном режиме.

— У вас как у врача нет опасений, что в таком напряжённом графике возрастёт количество травм?

— Конечно, мы думаем об этом и постараемся минимизировать риски. Футболисты могут получать сухожильно-мышечные повреждения. Могут быть и травмы опорно-двигательного аппарата. Но посмотрите на Европу, где возобновились национальные чемпионаты. К всплеску травм это не привело. Например, в Бундеслиге в преддверии 30-го тура отсутствовал 51 футболист. Тогда как на этом же этапе сезона в прошлом году — 68. В 2017-м и 2018-м показатели были схожие, но не превосходили нынешний.

— В каком состоянии находились игроки «Динамо» после выхода из самоизоляции?

— Уходя на карантин, мы не теряли связи с ребятами. Онлайн-тренировки проходили каждый день. Все были обеспечены спортивными снарядами. Игроки профессионально подошли к ситуации, поэтому вернулись все в неплохой форме, хотя, конечно, она отличалась от той, которая была до пандемии. Радует, что ни один не прибыл с лишним весом.

«Даже спускаясь в метро, мы рискуем»

— Клубам разрешили заполнять стадионы на 10 %. Насколько это рискованно?

— Мы рискуем постоянно, даже спускаясь в метро. Но нельзя закрыть общественный транспорт. Болельщики на стадионе тоже должны быть, хотя бы в небольшом количестве. Для футболистов это огромная мотивация. В любом случае рано или поздно все турниры возобновятся, а люди вернутся на трибуны в полной мере.

— Как в данной ситуации обезопасить болельщиков?

— Многое будет зависеть от социальной ответственности каждого человека, ведь можно как соблюдать противовирусные меры, так и не делать этого. Каждый должен неукоснительно выполнять определённый алгоритм действий: носить маску и перчатки, не трогать лицо, соблюдать дистанцию. Возможно, людей будут рассаживать в шахматном порядке или через ряд. Вероятно, при входах на арены появятся дезинфицирующие туннели. Они уже есть на базе «Динамо», планируется установка и на стадионе. Наверное, клуб организует и раздачу масок с перчатками.

— Многие врачи негативно высказываются об обязательном ношении перчаток.

— Я всё же придерживаюсь мнения, что это необходимая мера. Носить перчатки и маску нужно, чтобы исключить любую возможность попадания вируса на слизистые. И масочный режим сохранится до тех пор, пока пандемия не отступит. По последним данным, коронавирус оседает на слизистых и может спокойно попасть в организм через глаза. Поэтому, если сильно переживаете, носите пластиковые очки. В остальном нужно просто следить за гигиеной, мыть руки, обрабатывать их дезинфицирующими средствами. Также следует пить витамины, одеваться по погоде, чтобы организм не испытывал стресс, и соблюдать режим сна.

— Не кажется ли вам, что запускать людей на стадионы всё же преждевременно, учитывая количество заболевших в стране?

— Как врач, я должен сказать, что лучше никого никуда не пускать и придерживаться строгой изоляции. Но в игровых видах спорта должно присутствовать хотя бы минимальное количество болельщиков. Я бы сейчас на стадион пойти не побоялся. Если и ты, и клуб соблюдают все меры предосторожности, на футбол можно идти спокойно.

— Может ли осенью начаться вторая волна COVID-19?

— Не хотелось бы, но с изменением температуры вторая волна может появиться. Всё-таки с похолоданием страдает иммунитет людей. Отсюда вспышки инфекционных заболеваний. А насколько серьёзной она окажется, пока сказать невозможно. Надеюсь, к тому времени будет разработана вакцина. Современная фарминдустрия позволяет сделать это достаточно быстро. Думаю, опытные образцы уже испытываются, а к осени вакцина, надеюсь, будет готова.

«Любой способ профилактики дешевле, чем лечение от коронавируса»

— «Динамо» уже получило регламент заключительной части сезона, в котором, в частности, речь идёт и о регулярном тестировании?

— Недавно состоялась онлайн-конференция с медицинским комитетом РФС при участии президента РПЛ Сергея Прядкина. На ней как раз обсуждались эти темы. Все участники матча будут проходить тестирование за сутки до игры и спустя сутки после её окончания. Мы в «Динамо» тестируем всех футболистов, тренеров и персонал раз в неделю.

— Насколько сложно регулярно проводить данную процедуру?

— Это очень тяжёлая и кропотливая, но необходимая работа. К тому же эта процедура довольно дорогая. Тесты на коронавирус — недешёвое удовольствие.

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— Согласно регламенту, футболисты должны будут приезжать на стадион на нескольких автобусах, чтобы обеспечить необходимую дистанцию. Такая мера имеет смысл?

— Имеет, но, на мой взгляд, она окажется довольно условной, поскольку контактов на поле всё равно не избежать. А если за день до матча футболисты прошли тестирование, нет смысла и в подобных ограничениях. Плюс игроки садятся на предматчевый карантин, их контакты минимизированы. Обычно мы собирались за день до матча, теперь, возможно, будем встречаться за два, чтобы провести дополнительное обследование. Так что на поле точно никто не должен быть подвергнут инфицированию.

— Не кажутся ли вам все подобные ограничения условными? Например, в Германии игроки ходят в масках, а потом обнимаются, празднуя забитый гол.

— Повторюсь, речь идёт о социальной ответственности каждого человека. Но в игре, когда тебя захлёстывают эмоции, совладать с ними тяжело. Возможно, сами футболисты начнут отмечать голы иначе. А вот за пределами поля нужно чётко соблюдать все правила.

— А как относитесь к обязательной дезинфекции мячей?

— Любая мера важна для профилактики. Но учёные уже сделали вывод, что вирус на поверхности практически не живёт. А дезинфекция мяча теряет смысл после того, как им начинают играть. Конечно, все эти процедуры могут казаться спорными, но лучше выполнять их, чем ничего не делать, а потом разводить руками. Любой способ профилактики дешевле, чем лечение от коронавируса.