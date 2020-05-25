У Погребняка развилась двусторонняя пневмония из-за коронавируса

Короткая ссылка
Мария Погребняк, жена нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка, рассказала, как их семья переносит заболевание коронавирусом.
У Погребняка развилась двусторонняя пневмония из-за коронавируса
  • © РИА Новости

«Новых симптомов нет! Обоняние не вернулось. Мне и детям становится лучше. Температуры нет, но и обоняния тоже. Слабость осталась. Тяжелее двум нашим мамкам! У них кашель и температура держится. Муж до сих пор в больнице, у него двусторонняя пневмония», — рассказала Погребняк в своём Instagram.

Коронавирусом заболели почти все члены семьи футболиста. В частности, инфекция выявлена у пары и их троих сыновей.

Ранее «Спартак» показал первую тренировку после двухмесячной паузы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить